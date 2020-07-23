Председатель ГД России Вячеслава Володин, работающий сейчас в Саратове, осмотрел строящийся онкологический центр на улице Шехурдлина.

Спикер госдумы отметил, что в регионе не хватает современной технической базы и других возможностей для лечения онкологических болезней и заболевшим приходится ездить в другие города, поэтому эта больница очень важна для жителей области. Новый центр призван решить эти проблемы.

Вячеслав Володин призвал подрядчика внимательно относится к качеству выполняемых работ и напомним, что до начала холодов осталось три месяца, за которые нужно по максимуму выполнить все объемы.