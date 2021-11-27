Суббота и воскресенье — время, когда появляется единственная возможность отвлечься от ежедневной рутины.

За прошедшие 3 дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесённых Правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах.

Не ожидал, что их будет так много.

Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится.

Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время.

Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены.

Спасибо, что высказали свою позицию.

Планирую и дальше по всем важным темам получать обратную связь, используя возможности социальных сетей.