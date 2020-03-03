Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность общественного контроля при строительстве тротуаров в этом году. Об этом пишут его сторонники на странице в соцсети Инстаграм.

Володин отметил, что регион уже получил 500 миллионов на проведение работ, а еще 100 — выделит мэрия. Общая сумма в шесть раз превышает финансирование за прошлые годы.

Конечно, все мы переживаем за качество. За то, чтобы не было воровства, за то, чтобы эти тротуары потом весенние воды не смыли, — высказал свои опасения политик.

Он поручил мэру Михаилу Исаеву организовать прозрачность проведения конкурсных процедур, а затем и исполнения работ.

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Вячеслав Володин о проекте ремонта тротуаров в Саратове. Первый этап инициированной Председателем Госдумы программы будет реализован в этом году. 500 млн рублей уже поступили в Саратовскую область. Напомним, в рамках первого этапа должны быть отремонтированы тротуары рядом со школами, больницами, поликлиниками, детскими садиками. #тротуары #ВолодинСаратов_тротуары

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