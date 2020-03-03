Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность общественного контроля при строительстве тротуаров в этом году. Об этом пишут его сторонники на странице в соцсети Инстаграм.

Володин отметил, что регион уже получил 500 миллионов на проведение работ, а еще 100 — выделит мэрия. Общая сумма в шесть раз превышает финансирование за прошлые годы.

— Конечно, все мы переживаем за качество. За то, чтобы не было воровства, за то, чтобы эти тротуары потом весенние воды не смыли, — высказал свои опасения политик.

Он поручил мэру Михаилу Исаеву организовать прозрачность проведения конкурсных процедур, а затем и исполнения работ.