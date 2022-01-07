Председатель Госдумы обратился к землякам с теплыми словами.

В Телеграм-канале Вячеслава Володина опубликовано поздравление с одним из главных христианских праздников.

— Со светлым праздником Рождества Христова!

Пусть в вашем доме царят согласие и уют, а в каждом сердце — добро и любовь.

Благополучия вам, счастья и всего самого доброго!

Обращение опубликовано сразу после ночной службы, как только праздник начался. В итоге это оказалось самое первое поздравление, адресованное россиянам политиком такого ранга.