Сегодня, в субботний день, решил поделиться с вами планами

на региональную неделю.

Она начнется с 29 октября и будет первой после выборов, когда депутаты поедут работать в свои избирательные округа.

Планирую в региональную неделю изучить ситуацию, связанную с банкротством Саратовского института стекла. Считаю, что необходимо сохранить трудовой коллектив и профиль предприятия. Со своей стороны буду делать все для этого.

Нам важно обеспечить ввод в эксплуатацию новой инфекционной больницы, работы по строительству которой подходят к завершению. Насколько знаю, несколько корпусов уже введены. Планирую обсудить этот вопрос с губернатором, министром здравоохранения области. Мы впервые вводим в эксплуатацию больницу, которая, без преувеличения, будет номером один по технологическому оснащению. Ее площадь – 56 тысяч квадратных метров, вторая после областной. А работать в ней будет 1200 человек, из которых 1000 – врачи и средний медицинский персонал. Ввод больницы накладывается на пандемию. Важно, чтобы другие медицинские учреждения в ситуации сегодняшних пиковых нагрузок не снижали свою эффективность.

В планах – посещение Татищевского района, а также Петровска, где, кроме завершения реализации трех важных проектов в сфере спорта, отдыха и благоустройства города, собираюсь отчитаться о проделанной работе по сохранению и развитию завода «Молот».

Далее в планах – ознакомиться с завершением реализации благотворительного проекта по строительству стадиона «Торпедо» в Заводском районе Саратова. Обсудить начало работ по продолжению строительства набережной в Саратове – от ул. 2-й Садовой до ул. Большой Садовой – и завершение работ по реконструкции старой набережной города, а также проектирование и начало работ по ее обустройству на будущий год – от кинотеатра «Экран» до старого моста. Для всех нас и города Саратова важно, чтобы набережная была обустроена. Это не только обеспечит доступ людей к Волге и создаст условия для отдыха, но и позволит более эффективно развиваться городу, центральной его части.

В планах – с мэром Саратова обсудить вопрос начала отселения домов, находящихся между улицами Большой Горной, Соколовой, Чернышевского и Хвесина. Как и обещал, средства на решение этой задачи найдены. Дело за мэрией города: необходимо сформировать программу, начать ее реализацию. Это позволит не только преобразить въезд в Саратов со стороны Энгельса, но и отселить людей из зоны без комфорта, ветхого жилья.

Также планирую встретиться с главами районов своего избирательного округа (№163 – Саратовский), для обсуждения программ развития этих территорий. С губернатором области в планах – обсудить и найти решение по запуску на будущий год нескольких региональных программ, которые крайне необходимы для решения проблем жителей не только сельских населенных пунктов, но и всех районных центров. Это масштабные проекты, о которых мы говорили ранее. У нас должно все получиться. Со следующего года мы сможем их реализовать.

Первое. На уровне сельских поселений начнем решать вопросы строительства и ремонта дорог.

Второе. Обеспечение водой жителей сельской местности.

Третье. Во всех районных центрах приступим к реализации проектов по благоустройству парков, скверов, улиц.

Четвертое. Обсудим также совместную реализацию проектов по капитальному и текущему ремонту детских садов, школ и домов культуры.

Пятое. Продолжение финансирования программы по текущему содержанию садиков, школ, колледжей и училищ из расчета по 2 тысячи рублей на ученика, как это было в текущем году.

Полный перечень тем сложно осветить в формате телеграм-канала. Как видите, работа после избирательной кампании не завершается, а только начинается. Хочу еще раз сказать слова благодарности всем, кто дал мне возможность решать эти вопросы, поддержав на прошедших выборах.

Вот такие планы. Конечно, придется учитывать режим ограничений, связанных с пандемией. Вместе мы сможем преодолеть и этот вызов. Берегите себя. Со своей стороны буду делать все возможное, чтобы проблем было как можно меньше.

Всегда с Вами! Верьте только делам.