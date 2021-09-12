Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев – жителей Украины будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ.

Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами.

Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем.

Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны.

Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной.

Война — это горе и страдания миллионов людей, а в современных условиях она неизбежно приведет к уничтожению целых стран.

Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе.

Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов?

Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасшабную войну.

Если желать плохого украинскому народу, можно не замечать эти заявления и не реагировать.

Но в отличие от Зеленского, так же как и мои коллеги по Государственной Думе, считаю, что между гражданами наших стран не должно быть пропасти.

Так сложилась жизнь, что живём сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделённым волею таких политиков, как Зеленский.

У нас общие история, культура, вера, нас объединяет русский язык.

Поэтому думать надо о дружбе и развитии отношений, а не о войне и пропасти.