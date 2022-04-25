Спикер ГД Вячеслав Володин:

—Поступают вопросы о том, что разместят в отреставрированном доме Александровского на углу Советской и Радищева в Саратове?

В сентябре там откроется школа искусств для учащихся из Лицея-интерната 64 для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.

В исторических интерьерах будут организованы мастерские живописи, скульптуры. Также планируется проводить выставки. А во дворе, где восстановлен фонтан, будут устраивать пленэры.

Напомним, особняк около 15 лет был заброшен. После обращений к Вячеславу Володину жителей была проведена реставрация в рамках благотворительного проекта.