Сегодня, 12 июля, председатель ГД Вячеслав Володин подал документы в окружную избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Он будет избираться по саратовскому одномандатному избирательному округу №163.

В него входят: Кировский район, Ленинский район, Фрунзенский район, ЗАТО Светлый, Базарно-Карабулакский муниципальный район, Балтайский муниципальный район, Новобурасский муниципальный район, Петровский муниципальный район, Саратовский муниципальный район: Дубковское МО, Расковское МО, Соколовское МО, Татищевский муниципальный район.