Домой Рубрики Новости Саратова Володин подарил Саратову самолет РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Володин подарил Саратову самолет По Новости Саратова - 18.12.2021 59 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Спикер Госдумы Вячеслав Володин купил последний из ЯК-42 и подарил его Саратову. Это последний из оставшихся ЯКов, выпущенных на Саратовском авиационном заводе. Решение о покупке самолета политик принял после обращения жителей города. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 14-летний мальчик угодил под колеса «Reno Duster» в Саратовской области Коронавирусом заболели еще 350 жителей Саратовской области Ночью на Вольском тракте водитель насмерть разбился о столб ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 14-летний мальчик угодил под колеса «Reno Duster» в Саратовской области Новости Саратова - 18.12.2021 0 Накануне, 17 декабря, на 362 километре трассы Самара-Волгоград водитель сбил несовершеннолетнего пешехода, сообщает УГИБДД. Сидевший за рулем «Reno Duster» 62-летний мужчина сбил 14-летнего подростка, переходившего... Володин подарил Саратову самолет 18.12.2021 Коронавирусом заболели еще 350 жителей Саратовской области 18.12.2021 Ночью на Вольском тракте водитель насмерть разбился о столб 18.12.2021 Водитель пассажирского автобуса в центре Саратова задавил женщину 18.12.2021