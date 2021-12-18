Спикер Госдумы Вячеслав Володин купил последний из ЯК-42 и подарил его Саратову.

Это последний из оставшихся ЯКов, выпущенных на Саратовском авиационном заводе.

Решение о покупке самолета политик принял после обращения жителей города.