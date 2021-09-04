Во время рабочей поездки в пос. Жасминный Вячеслав Володин обсудил с жителями судьбу бывших кинотеатров, которые оказались в частных руках и не работают по своему назначению, – «Экран», «Саратов», «Победа».

Люди рассказали, что «Саратов» всегда пользовался популярностью. Володин пообещал в следующие приезды посетить пустующий кинотеатр.

Вячеслав Володин поднял проблему стадиона «Алмаз» на Техстекло, который оказался заброшенным.

— Надо разбираться, почему объекты социальной сферы оказались в частных руках. В этой ситуации не дорабатывают контрольно-надзорные органы. Если человек оказался собственником, он должен содержать объект в надлежащем виде, – сказал Володин.