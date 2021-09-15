Раньше кинотеатр пользовался популярностью, но здание пустует уже несколько лет. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что собственник должен нести ответственность за социальный объект, потому что в итоге на этом месте окажется очередная многоэтажка.

—Надо диалог вести. Если хотят заниматься, пусть возобновляют работу, прокат фильмов. Если нет, права людей надо защищать. Инициируйте изъятие – жители хотят здесь видеть кинотеатр. В итоге закончится тем, что кинотеатр простоит, доведут до разрушения, построят дома или магазины. Почему-то контрольно-надзорные органы не реагируют, не дорабатывают. Это ведь объект социальной сферы, — сказал Володин.