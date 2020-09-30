Во время сегодняшнего визита в Саратовскую область председатель ГД Вячеслав Володин отметил строительство нового путепровода у села Синодское в Воскресенском районе.

Сейчас здесь возникают пробки длиной в несколько километров даже если железнодорожный переезд закрывают ненадолго. Конструкция позволит сэкономить время на поездки, нагрузку на дорогу.

Федеральный политик является инициатором строительства.

Объект сейчас готов на 80 процентов, изначальный срок сдачи — 2021 год. Завершить работы планируют в конце этого года.

Председатель ГД отметил, что Росавтодор и подрядчики успешно справились с работой.



