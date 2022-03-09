За санкции против России заплатят европейцы — такую участь странам Евросоюза определил Вашингтон. Свое мнение об этом высказал спикер ГД Вячеслав Володин.

-Всю неделю руководство США принимает недружественные для нашей страны решения. По числу санкций Россия обходит Иран, Сирию и КНДР. Под ограничения попали 5530 физических и юридических лиц. Сегодня список расширился. Речь идёт о запрете импорта в США энергоносителей из России.

Принимая такие ограничительные меры, Вашингтон подталкивает Европу к отказу от российских нефти и газа. Но тяжесть подобного решения для ЕС несравнимо выше. Россия — крупнейший экспортёр газа и нефти в эти страны с долями 45% и 27% соответственно.

Очевидно, сейчас, продвигая санкции против российских энергоносителей, Вашингтон стремится занять европейский рынок. Доля поставок американских нефти и газа в Европу составляет 8% и 6%. Рост цен на энергоносители — также часть этого плана. За все издержки в будущем заплатят страны ЕС, которые будут вынуждены покупать ископаемое топливо из США по значительно более высокой цене.

Всё это ляжет на плечи европейских компаний и граждан.

Так же, как это происходит сегодня. Вашингтон и Брюссель, заставляя международные компании участвовать в параде санкций против России, наносят прежде всего удар по ним самим.

Однажды покинув наш рынок, вернуться будет уже непросто. Пример тому — 2014 год. За прошедшее время нашей стране удалось обеспечить продовольственную безопасность, а также решить вопрос импортозамещения в оборонной сфере.

Сегодня крайне важно Правительству и Государственной Думе найти решения, чтобы сохранить рабочие места наших граждан в тех сегментах рынка, откуда ушли зарубежные компании.

И подходы в этом могут быть самые разные.

Вашингтон своими действиями предоставил такие возможности.

Преодолев трудности, мы сможем сформировать экономику, более эффективную и устойчивую к вызовам, — отметил он.