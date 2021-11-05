Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что в случае роста инфляции нужно будет позаботиться о гражданах, чтобы у людей не ухудшились условия жизни.

Спикер Госдумы не обошел своим вниманием тему здравоохранения в условиях пандемии.

«Нам важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение», — особо отметил Володин.

Володин рассказал, что расходы на медицину значительно выросли с 3 трлн 811 млрд рублей в допандемийном 2019 году до запланированых на 2024 год 5 трлн 656 млрд рублей.

При этом важно, чтобы при росте расходов деньги доходили до конкретного человека, а врачебная помощь приносила бы должный эффект.