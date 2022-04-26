Помочь с расселением аварийного дома попросила Вячеслава Володина жительница Октябрьского района.

Во время рабочей поездки Вячеслава Володина в Саратов к нему подошла жительница дома №2 по ул. Вольской, литера «Ж». Дом 1875 года постройки на 16 квартир признали аварийным в 2021 году. Он подлежит сносу.

Об этом 26 апреля сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Ольга Алексеевна попросила Вячеслава Володина помочь в вопросе скорейшего расселения, так как жить в этом здании становится опасно для жизни.

На месте было принято решение, что до конца года жильцы из аварийного дома будут отселены. Вячеслав Володин займется поиском средств на решение этой проблемы.