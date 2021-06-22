Председатель госдумы Вячеслав Володин и депутат госдумы Николай Панков обсудили концепцию развития общественных территорий в Балакове Саратовской области.

Как рассказал Николай Панков, выбраны 11 общественных пространств в различных частях города — сквер «Олимп», где надо опилить деревья, поставить лавочку, спортивные учреждения. Реконструкция пройдет в сквере вдоль улицы 30 летия Победы от Набережной Леонова до Трнавской, в сквере у проспекта Героев, в районе школы №28 запущенную территорию приведут в порядок. Также работы пройдут и в других общественных пространствах.

На все это предварительно нужно 150 миллионов рублей.

— Обязательно нужно находить небольшие участки, чтобы там «привязывать» детские или спортивные площадки. Тогда предназначение скверов и бульваров будет другим, а не просто пешеходная зона, — отметил Вячеслав Володин.

По его словам, вопрос сохранения деревьев в бульварах и скверах — приоритетный.