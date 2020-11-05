Во время сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин обсудил ситуацию с ростом цен и обеспеченностью лекарствами с местными врачами и властью.

— Он построит жилье для молодых врачей, которые по окончанию университета придут работать на “скорую помощь”, для части городских подстанций, — написал в своем телеграм-канале депутат ГД Николай Панков.

Федеральный политик отметил, что необходимо помогать министру здравоохранения Саратовской области Олегу Костину по выделению финансирования по этому профилю. Ему досталось тяжелое наследие здравоохранения прошлых лет.

Напомним, Вячеслав Володин предложил отдать машины чиновников саратовских врачам, которые помогают людям.