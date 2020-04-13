В понедельник, 13 апреля, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин работает в своем избирательном округе — Саратовской области.

Вячеслав Володин и глава региона Валерий Радаев посетили Саратовскую городскую станцию скорой помощи, пообщались с медиками и водителями. Обсуждалась обеспеченность станции «скорой помощи» всем необходимым в условиях распространения коронавируса, кадровый вопрос.

Председатель госдумы Вячеслав Володин поблагодарил сотрудников за ответственный подход к работе.

— На вас ложится огромная нагрузка, особенно сейчас. При этом надо учитывать, что есть кадровые проблемы: не хватает каждого второго водителя, каждого второго фельдшера, каждого третьего врача. Не хватает и современных реанимобилей. Нужно посмотреть, что в связи с этим необходимо сделать, — отметил председатель госдумы Вячеслав Володин.

— В ситуации вызова из-за коронавируса надо понимать — если не будет водителей, то и новая техника не поможет. Необходимо рассмотреть возможность повышения зарплаты водителей, пока она — всего 24-25 тысяч рублей. Нужно создать условия, чтобы сюда работать пришли специалисты. Зарплата должны быть увеличена, — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время в Саратов будет поставлено 25 машин категории «С» и более 20 — категории «Б». Это полностью закроет потребность в современном автотранспорте.

— Вместе с губернатором мы будем решать проблемы «скорой помощи». Проблемы по технике — решаются, но вопрос кадрового обеспечения остается острым, особенно — водители, фельдшеры, медсестры. Должен быть целевой прием в медколледж непосредственно под «скорую помощь». Эта ответственная и сложная работа. Нужно рассмотреть и дополнительные мотивирующие факторы — жилье, доплаты, компенсации. В течение недели глава региона вместе с минздравом разработают конкретные меры поддержки, чтобы изменения были уже в кратчайшие сроки, — отметил Вячеслав Володин.

В настоящее время на станции круглосуточно работает 55 выездных бригад, в том числе пять – специализированных. В структуре учреждения – девять подстанций, размещенных в разных районах города. На подстанциях работают 111 врачей, 553 средних медицинских работника, 247 водителей. Для оказания скорой медицинской помощи используется 149 автомобилей скорой помощи, из них 94 – менее трех лет.