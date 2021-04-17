Продолжается визит председателя госдумы РФ Вячеслава Володина в Балаково. Он встретился с коллективом станции «скорой помощи».

Вячеслав Володин обсудил главную проблему станции – неукомплектованность кадрами. В Балакове на «скорой помощи» не хватает около 50 процентов врачей, среднего медперсанала — почти 30 процентов. Главврач рассказала, что уже три сотрудника решили переехать на работу в Саратов.

Спикер предложил приравнять зарплаты врачей, фельдшеров, медсестер на балаковской станции к саратовской.

— Я беру на себя поиск финансов за счет привлеченных источников. Чтобы со второго полугодия зарплаты на балаковской станции скорой сравнялись с Саратовом, — сказал Володин.