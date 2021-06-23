Сегодня, 23 июня, председатель ГД Вячеслав Володин прошел по улице Волжской в Саратове. Жители жаловались на разрушенную в некоторых местах плитку. Из-за заезда на пешеходную улицу большегрузной техники она приходит в негодность – появляются трещины, провалы и шаткость.

Федеральный политик взял на себя вопрос замены плитки на отрезке Волжской от Некрасова до Радищева. Остальную часть отремонтируют городские власти.

Он отметил, что заменят плитку на более прочную, но необходимо решить вопрос регулирования заезда на Волжскую грузовых машин.

Напомним, реконструкцию улицы Волжской провели в 2016 году в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина.