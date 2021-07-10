Сегодня председатель госдумы России Вячеслав Володин работает в Саратовской области. Свой визит он начал с посещения Аркадака.

На встрече с жителями обсудили планы по развитию и благоустройству города, ремонту дорог и тротуаров.

В этом году дорогу Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка-граница с Волгоградом протяженностью 198 километров передали на федеральный уровень. Володин напомнил, что силами местного бюджета отремонтировать трассу возможности не было. Поэтому обратились в федеральный центр. Сейчас трасса находится в не нормативном состоянии. Ремонт уже начался, полностью закончить его планируют в 2023 году.

— Нам крайне важно Балашовский участок отремонтировать, там самый большой автомобильный поток. Самый сложный участок здесь – от Аркадака до Балашова и из Аркадака до Ртищева, – сказал Вячеслав Володин.

Он дал поручение депутату областной думы Андрею Воробьеву наладить диалог со строителями и дорожниками, чтобы отремонтировать дорогу Аркадак-Турки как можно раньше, в этом году. Володин напомнил, что область получит дополнительно один миллиард рублей на дороги. Из них Аркадак – 14 миллионов рублей.

Володин предложил Воробьеву проанализировать и ситуацию с тротуарами в городе, в первую очередь у объектов соцсферы.

— Необходимо провести встречи с жителями и узнать у них, какие улицы нуждаются в новых пешеходных дорожках, — сказа он.