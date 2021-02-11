Председатель ГД Вячеслав Володин сегодня встретился с 29 многодетными саратовскими семьями. Об этом сообщили в паблике его сторонников в соцсетях.

Федеральный политик заявил, что в этом году вся очередь на жилье будет закрыта. Он будет искать дополнительные средства.

Напомним, еще в начале года Вячеслав Володин говорил об этой задаче.

У программы есть своя особенность, если ребенок становится взрослым, семья снимается с очереди на жилье. Вячеслав Володин отметил, что жилье семьи должны получать в течение года после постановки на очередь. Он призвал решить вопрос по социальным выплатам многодетным семьям в течение двух лет.