Первый этап строительства путепровода в Татищевском районе:завершат уже в этом году.

Вячеслав Володин во время своего визита в Саратовскую область побывал на строительстве нового путепровода в Татищевском районе. Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Напомним, именно благодаря поддержке спикера Госдумы в 2021 году началась реализация первого этапа проекта, завершить который намерены в конце этого года.

Местные жители просили Володина решить наболевший вопрос закрытого из-за поездов переезда. Автомобилисты были вынуждены длительное время простаивать в ожидании проезда, который не имел других путей.

Вячеслав Володин рассказал, что этого строительства ждали давно и сегодня надо думать о финансировании вторго этапа.

В перспективе, в 2023 году планируется завершить обход вокруг ЗАТО Светлый, чтобы путепроводом могли пользоваться не только жители ЗАТО, но и районного центра Татищево.

«Все время, пока есть железная дорога, сталкивались с тем, что стояли в ожидании, когда поезд пройдет, и тогда можно будет добираться домой или из дома. Либо объезжать другой дорогой, что не очень удобно и долго. Поэтому мы с вами должны в этом году обязательно реализовать проект в рамках первого этапа, найти решение по финансированию второго этапа, с тем чтобы на будущий год закончить и обход вокруг ЗАТО Светлого, и дать возможность использовать путепровод и тем, кто проживает в райцентре Татищево, и тем, кто проживает в ЗАТО. Мы можем уже с вами сейчас жителям ЗАТО Светлого озвучить дату ввода путепровода – 2022 год. Мы часть проблемы решим в этом году, а что касается жителей райцентра Татищево, путепровод для них заработает на будущий год. Как будет построен второй этап, тогда здесь будет достаточно эффективное движение, без учета проходящих поездов. То, чего сегодня нет», — отметил Володин.