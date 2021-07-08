Председатель ГД Вячеслав Володин призвал мэра Саратова Михаил Исаев прогуляться с женой по восьмикилометровой пешеходной зоне, на которую жалуются местные жители.

— Мы в этом году закончим ее, но там нет нескольких составляющих. Там на восемь километров только один человек. Потому что, где маленький ребенок, должна быть женская комната: перепеленать там. Туалетов должно как минимум четыре быть на протяжении этой восьмикилометровой зоны. Вы молодец, открыли территорию рядом с Детским миром. Поставьте там самую современную детскую площадку, вот на этом пятаке. Супер будет. Посмотрите все то, что ближе к набережной, поставьте спортивные площадки. Кто мешает? — сказал ему федеральный политик.

И добавил, что при этом город приобретет другой облик.