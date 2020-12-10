В ходе сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин попросил губернатора Саратовской области Валерия Радаева не замещать новогодние праздничные дни для жителей региона.

Напомним, согласно постановлению 31 декабря граждане могут не идти в офисы и на производства, если им разрешит работодатель. Взамен нужно выйти 26 декабря.

—Хотите сделать 31 праздник — сделайте его нерабочим. Людей любить надо. В одном месте давать, а в другом отнимать. Это не верно. Так быть не должно, — отметил федеральный политик.