В последнее время поступают обращения по поводу некачественного содержания построенных при поддержке Вячеслава Володина объектов.

Многофункциональные спортивные площадки, стадионы, бассейны, парки за последние несколько лет появились в разных городах и районах области.

Строили их там, где был запрос от жителей. Вложены были силы, средства, время. В итоге некоторые объекты после реализации оказываются практически бесхозными. За ними не следят, не поддерживают чистоту и порядок, некоторые спортплощадки с инвентарем, как пишут жители, не закрывают на ночь, когда нет занятий. Есть опасения, что такими темпами стадионы останутся без оборудования.

В одну из своих рабочих поездок Вячеслав Володин поднимал вопрос простоя новых бассейнов летом. Их построили, запустили, но занятия для детей не проводили. Хотя посещать бассейны школьники должны в любое время года.

Если вы сталкивались с подобным, либо живете рядом с такими объектами и замечаете некачественное содержание стадионов, бассейнов, площадок, пишите в комментариях в Телеграм-канале https://t.me/volodin_saratov.