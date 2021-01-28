Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин порекомендовал мэру Саратова Михаилу Исаеву искать деньги на строительство поликлиники на САЗе.

Во врем осмотра строительной площадки поликлиники в 11 микрорайоне Солнечного-2, с просьбой о возведении которой к Вячеславу Володину обращались жители во время предыдущих встреч, спикер госдумы напомнил главе Саратова о нехватке соцучреждений в микрорайоне Авиатор.

— Вы давали разрешение на застройку в САЗе, теперь сами ищите средства на строительство там поликлиники. Плечо, конечно, при необходимости подставим. Но за решения свои надо отвечать и понимать ответственность, — сказал спикер.

Он так же поручил местным властям подобрать участок под строительство поликлиники в микрорайоне Звезда. Возведение должно начаться в этом году.

Таким образом, в 2021 году в Саратове появятся четыре поликлиники: в Солнечном-2, Юбилейном, Звезде и Авиаторе.