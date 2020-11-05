Во время сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин поручил разобраться в том, как ФОМС контролирует и использует деньги.

К Егору Заречневу возникло немало вопросах о недополучении в миллиард рублей в лечебных учреждениях.

После этого разговора губернатор Саратовской области Валерий Радаев получил задачу определить персональную ответственность каждому, вплоть до кадровых изменений.

Депутатский запрос направит депутат ГД Николай Панков, об этом он сообщил в своем телеграм-канале.