Во время сегодняшнего визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел строительную площадку, где будет новая областная инфекционная больница на 400 мест: 250 детских и 150 взрослых.

Он отметил, что нужно не останавливать работы, при наличии федерального финансирования ее можно будет сдать в следующем году.

Во время прошлого визита Вячеслав Володин отметил, что без помощи федерального центра достроить учреждение не получится, нужно обращаться с заявкой о включении в федеральную программу, так как стоимость объекта оказалась неподъемной для региона.

Также была затронута тема наличия лекарств.

—Минздраву надо организовать обязательно диспетчерскую, которая людей бы ориентировала, где какие лекарства есть. Надо объяснять: сейчас сметут все лекарства, а потом дальше они просроченные будут, их выбросят. Профессиональные врачи должны информировать людей, чем можно, а чем нельзя лечится.Области не надо стоять в стороне. Я вам приводил в пример средства, которые выделила Волгоградская область на закупку лекарств для больных, которые проходят лечение амбулаторное. Кто мешает Саратовской области выделить эти средства? — сказал федеральный политик.

Он отметил, что нужно бороться за жизнь каждого человека, а то сейчас получается “все ходят смотрят тротуары и как плитку кладут”.



Напомним, во время визита в начале октября федеральный политик поручил сдать больницу к июлю 2021 года. Строительство началось в мае.