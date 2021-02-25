Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов затронул тему коммунальной аварии.
Он отметил, что важно, чтобы вода как можно быстрее пришла в котельную.
Федеральный политик поручил инициировать расследование аварии, чтобы виновные понесли наказание.
— Все случилось ночью. А сейчас видите сколько времени. Городские службы должны были отреагировать, чтобы не только локализовать ситуацию, но ее исправить. Самое главное, чтобы система была наполнена. А потом чтобы горячую воду подали уже в квартиру, — отметил он.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал принять все необходимые меры.
Напомним, расследованием причин ЧП занимается спецкомиссия. Прокуратура контролирует ремонт коммуникаций.
Бардак неописуемый, не хозяина в городе …. скоро все начнет рушится , то что осталось с советских времен. Хозяева жизни нещадно эксплуатируют сети , котельные и проч., пвыжимая максимальную выгоду — минимизировав затраты ….. Зачем вкладываться …… а что потом???????