Председатель ГД Вячеслав Володин во время своего визита в Саратов затронул тему коммунальной аварии.

Он отметил, что важно, чтобы вода как можно быстрее пришла в котельную.

Федеральный политик поручил инициировать расследование аварии, чтобы виновные понесли наказание.

— Все случилось ночью. А сейчас видите сколько времени. Городские службы должны были отреагировать, чтобы не только локализовать ситуацию, но ее исправить. Самое главное, чтобы система была наполнена. А потом чтобы горячую воду подали уже в квартиру, — отметил он.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал принять все необходимые меры.

Напомним, расследованием причин ЧП занимается спецкомиссия. Прокуратура контролирует ремонт коммуникаций.