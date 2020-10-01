Спикер госдумы России Вячеслав Володин посетил строящуюся инфекционную больницу в Саратове.

Он смотрел строительную площадку, где возводится будущая областная инфекционная больница на 400 мест — 250 детских и 150 взрослых. Строительно-монтажные работы выполнены на 600 миллионов рублей.

— Крайне важно, чтобы работы были выполнены до конца этого года. Но без помощи федерального центра достроить больницу мы не сможем. Надо обращаться с заявкой о включении в федеральную программу, так как стоимость объекта оказалась неподъемной для региона, — сказал Вячеслав Володин.

Он отметил, что рассмотрен федеральный бюджет будет до конца ноября, тогда и будет понятно, получит ли регион средства на строительство.