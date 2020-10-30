Сегодня, 30 октября, председатель ГД Вячеслав Володин посетил поселок Жасминный, где проживает около семи тысяч человек. Об этом сообщили в паблике его сторонников.

Местные жители неоднократно обращались к нему с проблемами, например об износе водопровода до 80 процентов, отсутствии асфальта, тротуаров, спортплощадок, уличного освещения, зон отдыха.

Кроме того, местная поликлиника располагается в приспособленном помещении на цокольном и первом этажах пятиэтажки. Площадь ограничена, коммуникации в плохом состоянии, в дожди учреждение затапливает.

Федеральный политик предложил местным властям разработать проект развития поселка и поликлиники. Он сказал, что вернется сюда для обсуждения конкретных шагов в решении вопросов.

