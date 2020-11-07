Во время визита председателя ГД Вячеслава Володина в Саратов был поднят вопрос нехватки медиков на “скорой помощи”.

В рамках штата должно быть 320 человек, но трудятся всего 110. Зарплаты водителям бригад подняли до 30 тысяч рублей и сразу пришла очередь на эту должность, людей отбирали.

Также ему отчитались о смене транспорта.

Федеральный политик отметил, что свободные вакансии на трех подстанциях Ленинского района, одной Кировского и частично Фрунзенского должны быть закрыты на 2021 году. Он отметил, что в Елшанке появятся комфортабельные одно и двухкомнатные квартиры в двухэтажном таунхаусе.

—А на будущий год мы будем решать аналогичную проблему для тех, кто работает в Заводском районе, в Октябрьском и частично во Фрунзенском. Это благотворительный проект, который будем реализовывать на территории Саратовской области, — отметил Вячеслав Володин.

Напомним, о нехватке медиков не раз говорилось на брифингах в министерстве здравоохранения Саратовской области. Замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер отмечал, что по его мнению, потребуется несколько лет на закрытие дефицита медиков.