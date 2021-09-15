В аэроклубе в Дубках завершается первый этап реконструкции, начинается подготовка ко второму.

Председатель ГД Вячеслав Володин посетил аэроклуб имени Ю.А. Гагарина. Здесь идет реконструкция здания штаба, здания КПП, строятся два ангара, подъездные дороги, тротуары, парковочные площадки. Проводится озеленение территории.

Сегодня обсудили второй этап развития исторического места, где впервые поднялся в небо Юрий Гагарин. Предложено построить гостиницу, игровые площадки, аэродинамическую трубу для занятий. Запланирован здесь и учебно-методический центр для курсантов с современными тренажерами, где будут обучать парашютному спорту.

Вячеслав Володин предложил детальнее проработать проект второго этапа. Необходимо предусмотреть освещение, зонирование и благоустройство территории.

—Есть еще сентябрь и октябрь. Можно за этот период провести подготовительные работы, а уже в следующем году приступать ко второму этапу, — отметил он.