Сегодня, 1 октября, председатель ГД Вячеслав Володин посетил сквер Марины Расковой в Заводском районе.

Выяснилось, что парк не готов, хотя к сегодняшнему дню уже должен быть, на это выделены немалые деньги.

Федеральный политик отметил, что при таком отношении инвестиций можно не ждать. На следующие проекты, такие как реконструкция парка Гагарина, таких подрядчиков брать не нужно. Чиновники должны контролировать качество и сроки работ.

— Вставайте с утра и катайте этот асфальт сами. А вы ходите здесь, как инопланетяне, как будто не ваш город, — обратился Вячеслав Володин к мэру Саратова Михаилу Исаеву.