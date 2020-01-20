Вячеслав Володин назвал Послание Президента историческим и объяснил, зачем и как может поменяться Конституция. Фрагмент его выступления во время встречи с активом Псковской области опубликовали на странице сторонников спикера ГД в Instagram volodin.saratov/
— Когда мы вновь и вновь возвращаемся к Посланию, оно для нас историческое, это судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования Правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти, — заявил он При этом Володин отметил, что Президент всегда может сам отстранить от должности «бездельника и неэффективного».
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Вячеслав Володин назвал Послание Президента историческим и объяснил, как может поменяться Конституция. ___ «Когда мы вновь и вновь возвращаемся к Посланию, оно для нас историческое, это судьбоносное Послание. Президент часть своих полномочий предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования Правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти», — заявил он в ходе встречи с активом Псковской области. _ При этом Президент может отстранить от должности «бездельника и неэффективного», добавил Председатель ГД. __ #Госдума #Председатель #Послание #Президент #Конституция