Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о планах на 2021 год по жилищным вопросам в Саратовской области.

Стоит задача полностью закрыть очередь по жилью для многодетных семей в Саратове, а также увеличить его число для детей-сирот.

—В прошлом году нам наконец-то удалось выйти на 97-процентную реализацию программы по обеспечению детей-сирот жильем. В этом году стоит задача увеличить объемы двукратно. Понятно, что это ставит задачу увеличения денежных средств и доведения объема до полутора миллиардов, но эту задачу мы должны решить, — отметил он.

Федеральный политик отметил, что в этом случае будут исправлены недоработки прошлых лет.