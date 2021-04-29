Сегодня, 29 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин проверил строительство нового онкоцентра в Саратове. Об этом он сообщил в своем аккаунте соцсети Instagram. Федеральный политик подчеркнул, что объект будет рассчитан на 200 коек и поликлинику на 300 посещений в смену. Его закончат в 2022 году.

— Этот центр необходим. Сейчас люди вынуждены ездить в другие регионы и Москву за медицинской помощью, — сказал федеральный политик.

Существующие центры не могут помочь жителям в полной мере, поэтому председатель ГД потребовал активизировать работу и уже сейчас отправлять на обучение тех, кто будет трудится в учреждении.

Напомним, средства на строительство были выделены при поддержке Вячеслава Володина из федерального бюджета. Возводить центр начали в 2020 году.