Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о реализации проектов в регионе.

Он отметил, что в прошлом году объем инвестиций составил 40,4 миллиарда рублей. В этом году ожидается, что средств будет еще больще.

В октябре подойдут к концу работы по созданию восьмикилометрового пешеходного кольца. Ориентировочно в июне обустроят новый городской пляж от Вольской улицы до 2-й Садовой, приведут в порядок небольшой участок на улице Вавилова между Мирным переулком и Рахова, освобожденный от ларьков. А еще сделают пешеходный спуск по 2-й Садовой, от улицы Чернышевского до пляжа. Также пройдут работы в исторической части набережной.

В ближайшее время начнется реконструкция парка Ю.А.Гагарина, продолжатся работы на бульваре по улице Рахова — на участке от Вавилова до Соколовой. А еще пройдет масштабный ремонт тротуаров.

Федеральный политик озвучил проблемы, которые могут быть при этом — отсутствие системного подхода в выстраивании диалога с жителями в ходе реализации проектов, недостаточный контроль за выполнением работ, а также то, что зачастую привлекают подрядчиков с сомнительной репутацией.

Для их решения необходим более ответственный подход при организации и проведении конкурсов, выстраивание работ на системной основе. Примером Вячеслав Володин назвал создание градозащитного совета для решение вопросов сохранения историко-культурного наследия.

По его мнению, необходимо выстроить диалог с жителями и профессионалами при обсуждении и темы защиты зеленых насаждений.

Реализация проектов качественно и без скандалов позволит увеличить их дальнейшее число и дополнительный приток инвестиций.