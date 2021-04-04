Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал интервью, в котором рассказал о реализации проектов в регионе.
Он отметил, что в прошлом году объем инвестиций составил 40,4 миллиарда рублей. В этом году ожидается, что средств будет еще больще.
В октябре подойдут к концу работы по созданию восьмикилометрового пешеходного кольца. Ориентировочно в июне обустроят новый городской пляж от Вольской улицы до 2-й Садовой, приведут в порядок небольшой участок на улице Вавилова между Мирным переулком и Рахова, освобожденный от ларьков. А еще сделают пешеходный спуск по 2-й Садовой, от улицы Чернышевского до пляжа. Также пройдут работы в исторической части набережной.
В ближайшее время начнется реконструкция парка Ю.А.Гагарина, продолжатся работы на бульваре по улице Рахова — на участке от Вавилова до Соколовой. А еще пройдет масштабный ремонт тротуаров.
Федеральный политик озвучил проблемы, которые могут быть при этом — отсутствие системного подхода в выстраивании диалога с жителями в ходе реализации проектов, недостаточный контроль за выполнением работ, а также то, что зачастую привлекают подрядчиков с сомнительной репутацией.
Для их решения необходим более ответственный подход при организации и проведении конкурсов, выстраивание работ на системной основе. Примером Вячеслав Володин назвал создание градозащитного совета для решение вопросов сохранения историко-культурного наследия.
По его мнению, необходимо выстроить диалог с жителями и профессионалами при обсуждении и темы защиты зеленых насаждений.
Реализация проектов качественно и без скандалов позволит увеличить их дальнейшее число и дополнительный приток инвестиций.
Для этого надо сменить всех до единого саратовских чиновников вместе со штатом прикреплённых к ним советников-помощников-секретарей и т.п.
А пока хоть один из них будет иметь даже малую толику влияния — ничего не получится.