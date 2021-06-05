Председатель ГД Вячеслав Володин потребовал от мэра Саратова Михаил Исаев позаботиться о школе №77, в которой тот раньше учился. Он озвучил это во время визита в бывший монтажный колледж на Новоузенской улице.

К федеральному политику обратилась одна из сотрудниц учебного заведения. Она отметила необходимость ремонта лестницы и нескольких помещений на третьем этаже.

Вячеслав Володин напомнил, что раньше в этой школе учился глава города Михаил Исаев. И потребовал от него сделать все, чтобы за образовательное учреждение не было стыдно. Он назвал возможную причину такого отношения к школе — обиды мэра.

— Отремонтировать лестничные марши я, конечно, могу. Я и мусорки разгребаю, и собакам помогаю. И многим другим занимаюсь, чем должны заниматься градоначальник с губернатором. Но ту школу, которую вы закончили, возьмите под опеку. У меня тоже есть школа, которую я окончил. Я делаю все, чтобы она в лучшую сторону отличалась от других. Помогаю ей. И другим помогаю, — сказал председатель Госдумы.