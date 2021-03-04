На встрече в Саратовской области Вячеслав Володин вновь заговорил о важности решения проблем обманутых дольщиков и детей-сирот.

Спикер госдумы напомним, что напомнил, что в регионе к обманутым дольщикам относится 7,386 тысячи семей.

— Если умножить на три, примерно столько человек в средней семье, то в целом численность обманутых дольщиков составляет численность Хвалынского района. Проблема не решалась очень долго и стала почти непреодолимой. Сейчас процесс достройки домов завершается, но ряд вопросов еще остался, — сказал Володин, приведя в пример дом ЖСК «Оптимист-2018», на достройку которого были выделены средства, но конкурс в октябре 2020 года не состоялся.

— Полгода уже потеряно, а люди все это время находятся в подвешенном состоянии. Нам надо завершать решение этой проблемы и сделать все, чтобы «Оптимист-2018» ввести в этом году, – заявил спикер парламента.

В числе сложных объектов Вячеслав Володин назвал и дом ЖК «Победа».

— Большой дом из нескольких секций оказался в состоянии банкротства, в том числе, по вине тех чиновников города, которые принимали решение, в основе которого был заложен конфликт, – отметил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что решением проблем «Победы» занимается депутат Государственной думы Николай Панков. Он, в частности, требует разыскать тех владельцев ЖК, которые скрываются за рубежом.

Председатель госдумы обратился к губернатору Валерию Радаеву с призывом заняться проблемой.

Кроме того, Володин поднял тему предоставления жилья детям-сиротам. Право на получение квартир имеют более пяти тысяч человек, и ежегодно в очередь встают еще порядка 400. Но помещений нет.

— Задумайтесь. Если решать проблему обычными методами, то они еще 15 лет будут ждать. А у них у самих уже дети, – призвал Вячеслав Володин.

Он считает, что надо искать деньги, ставить перед собой сложные задачи, только так регион сможет развиваться. Общая сумма финансирования на то, чтобы обеспечить жильем 1,5 тысячи детей-сирот – порядка 1,7 миллиарда рублей. Такой подход позволит решить проблему в течение трех лет.

Вячеслав Володин напомнил о том, что кроме финансовой есть законодательная проблема. Сейчас число квартиру в доме, которые могут быть предоставлены сиротам, составляет не более 25 процентов. По мнению председателя госдумы, надо выходить с законодательной инициативой, чтобы увеличить ее до 50 процентов.