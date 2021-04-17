Сегодня председатель парламента РФ Вячеслав Володин работает в Балаковском районе Саратовской области. Об этом сообщает телеграм-канал спикера.

Рабочее утро он начал со встречи с работниками «Балаковоэлектротранс» и узнал об условиях их труда. Транспортники рассказали о невысокой зарплате на предприятии. В частности, выяснилось, что молодой водитель троллейбуса, не наработавший стажа, получит около 12 тысяч рублей. И лишь работая практически без выходных, выполняя 100 процентов плана, со всеми премиями, может получить до 27 тысяч рублей.

Володин потребовал от руководства предприятия в корне изменить ситуацию, повысив зарплату работникам. По словам спикера госдумы, она должны быть не меньше, чем в Саратове.

— Надо, чтобы зарплата водителей общественного транспорта в Балакове была такая же, как в Саратове. Просчитайте, сколько необходимо денег, чтобы в этом году, начиная со второго полугодия, синхронизировать все решения с Саратовом, так, чтобы было одинаково. Средства мы найдем, как мы нашли по Саратову, — сказал Володин.