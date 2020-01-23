Председателя Государственной думы России Вячеслава Володина не устроило количество рабочих, которых городская администрация намерена привлечь к ремонту тротуаров в Саратове.

Говоря о программе по ремонту, глава города Михаил Исаев сказал, что для него привлекут от 300 до 400 рабочих. Вячеслав Володин удивился и отметил, что это немного. Градоначальник ответил, что люди неохотно соглашаются на эту работу.

—Опять гастарбайтеров будем видеть на улицах. Как в снеговиков учителей одевать, как снег в мешки складывать так можете это все, а найти 300 работников местных не можете. Зарплату платите нормальную, — сказал спикер.