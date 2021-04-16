Сегодня, 16 апреля, председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями поселка Юбилейный обсудил проблемы ЖК «Победа». На встрече также присутствовали правоохранители и чиновники.

Он отметил, что нужно призывать к ответу тех кто занимался вопросами с землей и возбуждать уголовные дела. И подчеркнул, что на компенсации дольщикам ушло десять миллиардов рублей. При том, что 22 миллиарда рублей это бюджет областного центра, с субсидиями.

—Если кто-то надеется, что он себя обанкротит и никому ничего не отдаст — это не так. Или отдадите все необходимое на достройку ЖК «Победа», или ответственность будет другая. Как земля ушла застройщикам? Через аренду, а не аукционы. Но тогда квадратные метры должны быть дешевыми. Но они не дешевые, а за землю, которая стоит от 10 до 30 процентов за метр, город ничего не получил. Где эти деньги? — задал вопрос присутствующим Володин.

Федеральный политик подчеркнул, что в области никто не мешает принять местным властям законы, которые обеспечат права покупателей жилья в новых домах, дольщиков. Но пока что этого не происходит.