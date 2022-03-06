Герой Советского Союза, депутат Госдумы, генерал-майор авиации, Валентина Владимировна — легенда нашей страны и всего мира.

Первая женщина-космонавт.

Гордость всего человечества.

По собственной инициативе зачислена в космонавты-слушатели, а уже через год покорила космическое пространство.

Сегодня Валентина Владимировна продолжает работать на благо Родины. Решает проблемы, отстаивает интересы граждан нашей страны.

Ей всегда присущи активная жизненная позиция и твердость убеждений.

Валентина Владимировна!

Здоровья Вам, счастья, удачи и всего самого доброго.

Мы вас любим!