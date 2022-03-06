Герой Советского Союза, депутат Госдумы, генерал-майор авиации, Валентина Владимировна — легенда нашей страны и всего мира.
Первая женщина-космонавт.
Гордость всего человечества.
По собственной инициативе зачислена в космонавты-слушатели, а уже через год покорила космическое пространство.
Сегодня Валентина Владимировна продолжает работать на благо Родины. Решает проблемы, отстаивает интересы граждан нашей страны.
Ей всегда присущи активная жизненная позиция и твердость убеждений.
Валентина Владимировна!
Здоровья Вам, счастья, удачи и всего самого доброго.
Мы вас любим!