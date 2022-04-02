Спмкер ГД Вячеслав Володин:

—Любовь к труду…

Поступают обращения от родительского сообщества, учителей. Делятся своими переживаниями, что раньше помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, «подежурить» в столовой и на переменах считалось обычным делом.

Любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи.

Сегодня этого нет — подчёркивают родители. Более того, всё это запрещено.

«Уборщица уберёт», «учитель обязан», «наши дети в школу ходят учиться, а не работать», — слышим зачастую.

Может, кто-то надеется, что у ребёнка в жизни будут те, кто его продолжит обслуживать, но это неправильно.

Уважение к труду, тем более любовь, так не сформируешь.

А в жизни это очень важно.

Важно как для ученика, так и для его родителей, всего общества и страны.

Качество, без которого невозможно развиваться человеку и государству.

Предлагаю подумать о вовлечённости детей в общественно-полезную работу. Начав с элементарного — что всегда было в нашей жизни.