Вячеслав Володин предложил депутатам вместе с Правительством РФ, профильным министерством изучить проблему обеспечения жильем детей-сирот.

Должна быть «прозрачная» очередь на жилье, чтобы люди знали, когда они получат квартиры, — уверен спикер Госдумы. Володин выразил надежду на то, что вопрос удастся решить так же, как проблему обманутых дольщиков.

Напомним, в Саратовской области при поддержке Вячеслава Володина в прошлом году начала решаться проблема обеспечения детей-сирот жильем, были выделены дополнительные средства. 1410 человек в 2021-ом получили выплаты и квартиры.

«Планку по выдаче квартир на 2022 год нужно ставить не 1500, а 2000. Тогда в 2023 году мы сможем закрыть очередь и выйти на норматив получения жилья год в год», – сказал Вячеслав Володин во время встречи с детьми-сиротами региона в декабре.