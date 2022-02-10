Вячеслав Володин предложил саратовским властям в связи с ситуацией со снегом либо справляться со своими обязанностями, либо уходить в отставку.

Володин раскритиковал 10 февраля во время рабочего визита в регион саратовских чиновников за неудовлетворительную работу по очистке снега.

Напомним, от жителей региона поступает множество жалоб на неудовлетворительную работу коммунальных служб

Володин отметил, что такая ситуация совершенно недопустима.

— В каждом районе должны быть созданы муниципальные предприятия. Главы районов должны отвечать за вывоз снега, мусора, ситуацию с бездомными собаками, озеленение, ремонт тротуаров. Перестраивайте работу, скажите, чего не хватает. Либо глава района справляется с обязанностями, либо должен уйти. Наведите порядок в городе, – цитирует 10 февраля спикера Госдумы Телеграм-канал «Володин Саратов».