Председатель госдумы России Вячеслав Володин осмотрел ход строительства служебного жилья для работников «скорой помощи».

Здесь будут жилые трехэтажные дома, с отдельными входами на 56 квартир. Это благотворительный проект Вячеслава Володина. Жилье будет предоставляться вновь пришедшим врачам, среднему и младшему медперсоналу на подстанции «скорой помощи» Ленинского и Кировского районов. Сдать дома планируют летом 2021 года.

Главврач саратовской станции «скорой помощи» рассказал, что уже сформированы списки будущих жильцов этих домов домах. Вопрос нехватки среднего медперсонала на скорой планируют решить за два года.

Володин предложил уже начинать решать вопрос по закладке дома для врачей будущего онкологического центра, строительство которого сейчас ведется в Саратове.