10% от областного дорожного фонда необходимо направить на ремонт внутрипоселковых дорог.

На встрече в Самойловке главы сельских поселений обратились к председателю ГД Вячеславу Володину с просьбой найти решение и оказать помощь в ремонте внутрипоселковых дорог.

Федеральный политик отметил, что в прошлом году транспортный налог был передан муниципалитетам. Изменения в дорожной сфере Саратова и в районах области от этого решения видны: большее количество дорог приводят в порядок. А в селах проблема бездорожья остается.

Сегодня регион получил существенную экономию средств на содержании и ремонте в связи с передачей нескольких протяженных и разбитых дорог на федеральный уровень: Саратов-Озинки; Саратов-Алгай; Саратов-Балашов; Саратов-Ртищево-Тамбов; Ртищево-Аркадак-Балашов-Самойловка; Волгоград-Саратов-Сызрань; Саратов-Петровск-Пенза; от границы Волгограда-Ровное-Энгельс-Балаково-Ивантеевка.

Также в ближайшее время планируется к передаче на федеральный уровень трасса Саратов-Балтай и два подхода к аэропорту Гагарин (южный и северный)».

Вячеслав Володин предложил губернатору 10% средств от объемов областного дорожного фонда – порядка 1,4 миллиарда рублей – направить целевым образом на внутрипоселковые дороги. Это должно касаться только сел. За исключением райцентров, которые получают финансирование в виде транспортного налога сегодня.

Он отметил, что правильно было бы эти средства распределить прозрачно для всех, по понятной и справедливой формуле. Один из вариантов – исходя из численности жителей в конкретном населенном пункте.

Губернатор поддержал это предложение, при внесении в Облдуму регионального бюджета на 2022 год это направление будет учтено в расходных полномочиях дорожного фонда.